«عثمان بن أرطغرل» يحتفل بعيد ميلاد طفله

الخميس، 15-04-2021
12:59 م
احتفل النجم التركي
المعروف بوراك
أوزجيفيت، بطل المسلسل التاريخي التركي
"المؤسس
عثمان" الذي يجسد فيه شهصية عثمان بن أرطغرل
مؤسس الدولة العثمانية، بعيد
ميلاد طفله رفقة زوجته الفنان
ة فهرية أفجين.
ونشر بوراك
صورا لهم من المناسبة على حسابه الخاص على موقع
التواصل الاجتماعي وبدا عليهم ملامح السعادة والعائلة المثالية.
على صعيد آخر تستعد الممثلة فهرية أفجين للبدء بتصوير مشروع
تمثيلي جديد، بعد غيابها لفترة بسبب انجابها ابنها كاران.
وكانت افادت وسائل اعلام تركي
ة ان فهرية ستتقاضى عن حلقة
مبلغ 18 ألف و171 دولار أميركي، الا ا نه لم يُكشف بعد اسم عملها الجديد ولا عن موعد
التصوير.