ظاهرة فلكية يشهدها العالم اليوم لمدة 5 ساعات

الإثنين، 14-12-2020
09:08 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية
عن ظاهرة فلكية سيشهدها العالم اليوم الاثنين وهي الكسوف
الكلي للشمس وذلك في
نهاية شهر ربيع الآخر و عند اقتران شهر جمادي الأولي لعام 1223هـ .
وأضاف في بيان اليوم نشرته " مصراوي " أن هذا الكسوف
يعتبر أخر
ظاهرة من ظواهر الكسوف
والخسوف
خلال عام 2020 لافتا إلي أنه لن يتم رؤيته في مصر و
لا في المنطقة العربية .
و أشار الدكتور أسامة رحومة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد أنه يمكن رؤية
الكسوف
ككسوف
جزئي في أجزاء من جنوب غرب قارة أفريقيا و أمريكا
الجنوبية ما عدا
الجزء الشمالي منها و أجزاء من أستراليا و المحيط الأطلسي و المحيط الهادي و جنوب
المحيط الباسفيكي و جزر جالا بوجوس و أجزاء من القارة الجنوبية .