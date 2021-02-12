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طبيب نفسي: الأزواج مبيقلوش كلام حلو عشان الزوجة متتمرعش

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 12-02-2021 12:37 م إيمان هاني
وصفت الدكتورة إيمان عبد الله، استشاري الصحة النفسية، الزوجة بالبستان الذي يحتاج إلى رعاية باستمرار للحفاظ على شكله.

وأضافت "عبد الله"، خلال حوارها ، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلة :"بعض الرجال لا يتلفظون بكلام الحب ولا يقمون بأشياء بسيطة مثل الذهاب مع الزوجة إلى الطبيب، حتى لا "تتمرع" الزوجة على حد تعبيرها.

وتابعت: "الزوج بيكون في هذه الحالة اتربى على كده، وتغير سلوكه في حاجة إلى مجهود"، لافتة إلى ان أكثر شيء يموت الحب هو الاهمال وعدم الاهتمام.
 

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