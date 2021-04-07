الأربعاء 07 أبريل 2021
توقيت مصر 11:49 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صورة مرعبة تصدم مستخدم "خرائط جوجل"

مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارًا بشأن بنك مصر

أول تعليق من أمريكا على فشل مفاوضات سد النهضة

10 فتيات يصورن فيلمًا مخلًا بشكل علني في دبي.. وقرار عاجل من النائب العام

شاهد.. حليمة بولند تتلقى هدايا خراف ونياق بعد قرار النائب العام الكويتي

السفير البلجيكى بالقاهرة: حريصون على تشجيع الاستثمارات البلجيكية فى مصر

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الملك سلمان يعلن موقف بلاده من أزمة سد النهضة

تفاصيل مروعة.. نبش قبر ممرضة توفيت بكورونا وإحراق جثتها بحلوان

بدور البراهيم تصدم الجميع بملابس جريئة بعد خلع الحجاب (فيديو)

ADS
 

صورة مرعبة تصدم مستخدم "خرائط جوجل"

8433d4cf-e6b9-42cd-9bf0-35fe38ebe386
h
 
الأربعاء، 07-04-2021 10:50 ص

أصيب مستخدمو تطبيق خرائط جوجل بحالة من الصدمة بعد رؤيتهم صورة لشخص مجهول تظهر قدماه دون باقي أجزاء الجسم الأخرى، إلى جانب رؤية ظل طويل، يُعتقد أنه يعود إلى المصور، مع وجود مخطط له يحمل كاميرا أو هاتفًا.
وفي الصورة التي تمت مشاركتها على منصة "ريديت"، بعنوان: "ماذا حدث هنا!؟"، يرد شخص واحد بـ "لا أعرف ولكن هذا الرجل مثير".
وتباينت التكهنات حول سبب الصورة الغريبة بين "قوى متعددة الأبعاد" و"شيطان الظل يأكل مرتادي الشواطئ الأبرياء". ويعتقد آخر أن السبب يمكن أن يكون "الاحتراق التلقائي"، بينما طرح آخر فكرة أن "الروح قد تجاوزت".
وفي حين أن الصورة تخلق صورة غير مألوفة ورائعة إلى حد ما، فهناك في الواقع تفسير محتمل وراء هذا الشذوذ الغريب، إذ تكمن الإجابة في وظيفة "جوجل" المسماة "الصور البانورامية" والتي تتيح للمستخدمين تحميل الصور بمنظور بزاوية 360 درجة.
وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إنه عادةً ما يتم التقاط الصور البانورامية في بعض أشهر المواقع الشهيرة في العالم، مثل "برج إيفل" ومبنى "إمباير ستيت" ثم نشرها على خرائط جوجل.
وتحقيق ذلك مسألة صعبة للغاية، وإذا لم يفهمها المصور بشكل صحيح، فغالبًا ما تكون النتيجة هي الصور الغريبة ذات الرؤوس المشوهة والأطراف المفقودة. وأي أقدام يتم تضمينها عن طريق الخطأ هي خطأ المصور الذي لم يهتم بما يكفي عند الحصول على اللقطات المطلوبة بزاوية 360 درجة.

 

إقرأ ايضا

أسما شريف منير ومحمود حجازي

طلاق أسما شريف منير ومحمود حجازي

620197195434198566759 (1)

الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة بسبب كورونا

حسن شاكوش

سر القبض على حسن شاكوش

أخبار متعلقة

سر-غير-متوقع-وراء-الانفصال-بين-عمرو-دياب-ودينا-الشربيني

بملابس جريئة.. عمرو دياب يثير الجدل بصورة مع راقصة أجنبية

woman-jpeg-47275999692769157

مقتل امرأة على يد رجل كل ثلاثة أيام

حنان ترك

صورة أسرة حنان ترك تشعل مواقع التواصل

566-645x432

خرائط جوجل توثق لحظة مُحرجة لفتاة في وضع مثير