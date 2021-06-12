صورة حنان ترك بدون حجاب تفتح النار على منة شلبي

السبت، 12-06-2021
07:25 م
تسببت صورة
قديمة نشرتها الفنانة منة شلبي، لها رفقة الفنانة حنان ترك
، في فتح هجوم عنيف عليها، بسبب إلتزام "ترك" بالحجاب بينما في الصورة
في مرحلة ما قبل الحجاب.
وكتبت منة شلبي على الصورة
:"وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب".
وتعرضت منة لهجوم من العديد من متابعيها، بسبب نشرها صورة حنان ترك
من دون حجاب، مطالبين بحذفها، لكن ترك ردت قائلة: "حبيبتي يا منجو.
وحشتيني ربنا يباركلك في ماما، وفي صحتها، ويسعد قلبك يارب"، لتعلق منة لترد عليها منة قائلة :"وميحرمنيش من أنقى وأجدع وأنظف صاحبة وأخت ويباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة ويديمك نعمة".