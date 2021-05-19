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شاهد| موقف محرج أثناء محاولة التقاط "سيلفي" على الهواء

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الأربعاء، 19-05-2021 10:45 ص

حاول راكب دراجة التقاط صورة سيلفي في خلفية مراسل شبكة "إم إس إن بي سي" أثناء قيامه ببث إخباري مباشر على الهواء، لكنه انتهى به الأمر بالسقوط أرضًا.

كان المراسل جواد فينيجاس يقدم تقريرًا مباشرًا عن إرشادات كوفيد – 19 من شاطئ سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا عندما ظهر راكب دراجة في الخلفية.

وأظهر مقطع نشره المراسل عبر موقع "تويتر"، الدراج وهو يرفع الهاتف المحمول بيد واحدة في محاولة لالتقاط صورة شخصية لنفسه (سيلفي)، لكنه يفقد بسرعة التوازن ويسقط على الأرض.

وغرد فينيجاس: "لحسن الحظ، كان قادرًا على النهوض والركوب بعيدًا".
 

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