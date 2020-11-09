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صدمة.. فنان شهير: أريد تقديم أدوار مثلية فقط

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فنان
 
الإثنين، 09-11-2020 07:34 م المصريون

كشف الممثل العالمي وينتورث ميلر عن انسحابه من الموسم السادس من مسلسل Prison Break، معللا ذلك بأنه لا يرغب بتقديم "شخصية مستقيمة"، بل يحب تجسيد أدوارا مثلية فقط، كميوله الحقيقية.
الجدير ذكره ان وينتورث ميلر هو ممثل بريطاني - أميركي، وعارض أزياء، وكاتب سيناريو، ولد في 2 حزيران/يونيو عام1972 ، ولمع نجمه بعد أدائه دور شخصية "مايكل سكوفيلد" في المواسم الخمسة من مسلسل prison break، وعليه ترشح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل ممثل في دور رئيسي، وكان أول سيناريو يقوم بكتابته هو سيناريو فيلم Stoker في عام 2013.

 

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