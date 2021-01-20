الأربعاء، 20-01-2021
01:53 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المذيع
أحمد شبانة
مدير إذاعة fm 99عن شروط الاشتراك في
مسابقة مذيع
المحطة والتي سيتمكن الفائز
بها من الاشتراك في المحطة وتقديم موسم إذاعي خاص به .
و أضاف في تصريحات خاصة لـ" المصريون " ، أن من أهم شروط المسابقة أن يكون المتسابق من
الفئة العمرية 18 إلي 35 سنة ، و لم يسبق
له العمل أو التدريب في إي إذاعة .
ولفت شبانة
إلي أن الاشتراك يتم من
خلال سحب استمارة الانضمام من مقر الراديو
في الفترة من 20 إلي 25 يناير .
شاهد الفيديو وتعرف علي مزيد من التفاصيل :
https://fb.watch/37Q5HdklZA/