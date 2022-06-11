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شاهد.. وفاة متحولة جنسيًا أثناء القبض عليها بطريقة وحشية

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شاهد.. وفاة متحولة جنسيًا أثناء القبض عليها بطريقة وحشية

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السبت، 11-06-2022 10:04 ص

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لقطات مروعة، للحظة القبض على "متحولة جنسيًا" من أصول أفريقية، بعد أن دفعتها الشرطة أرضًا ووضعت كيس بلاستيك على رأسها، مما تسبب في اختناقها، ووفاةها بعد ذلك.
وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة، أن شرطة مدينة دالاس التابعة لولاية تكساس الأمريكية، ألقت القبض على المتحولة جنسيًا وتدعى LaDamonyon Dewayne Hall، ذو الـ 47 عامًا، بعد أن وردتها عدة مكالمات تدعي أن "المتحولة" تتجول "مخمورة" في الشوارع، وتثير الذعر.
وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة عندما اقتربت من هول "المتحولة جنسيًا" بدت هادئة ومتعاونة، إلا أنها أخذت في الصراخ، وفي خلع ملابسها وشعرها المستعار أعلى رأسها، قبل أن تدفعها الشرطة أرضًا وتكبلها، ثم قاموا بوضع غطاء على وجهها لتقييد قدرتها على البصق والعض.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المتحولة جنسيًا كانت تبكي وتقول "أنها ستُقتل"، وأجابها أحد مسؤولي الطوارئ، "لا لن ندع أحد يقتلك نريد أن نتحقق منك فقط، هل يمكن اصطحابك إلى المستشفى؟"، إلا أنها أخذت تصرخ، ووضعوا غطاء الرأس على وجهها وحملوها إلى سيارة الإسعاف، بينما كان الضباط في الخارج يضحكون ويسخرون من الموقف.
وبعد ثلاثين دقيقة، فقط، توفيت "هول"، وتبين الأمر حين حاول أحد ضباط الشرطة التحدث معها، فوجد أنها لا تستجيب وقام بإزالة غطاء الرأس، وبدأ المسعف في الضغط على صدرها لإسعافها، وفور دخولها غرفة الطوارئ تم التأكد من وفاةها، إلا أن الشرطة أعلنت عن الأمر بعد 13 يومًا من وقوع الحادثة.
 

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