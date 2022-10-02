شاهد ماذا فعل زوج عندما رأى زوجته في هذا الوضع مع عامل غسيل السجاد

عامل السجاد مع زوجة الرجل

Teads NativeTeads





أظهر مقطع فيديو لحظة اختناق امرأة بعد أن ابتلعت قطعة طعام ضخمة، ولحسن حظها كان عامل غسيل السجاد معها في ذلك الوقت.



وأوضح الفيديو أن سرعة بديهة العامل ألهمته بالإمساك بالمرأة من الخلف والضغط على بطنها لإخراج الطعام، لكن عقابه كان شديد.



في تلك اللحظة، أبصر الزوج زوجته وقد أمسك العامل بها من الخلف فظن به السوء وانهال عليه باللكمات والضربات بينما ارتمى العامل على الأرض.



وكان العامل يحاول إنقاذ زوجته من موت محقق لكن الزوج اعتقد خطأ بأنه يعتدي عليها فأوسعه ضربا مبرحا.



الزوجة بدورها، استعادت وعيها وحاولت توضيح الأمر لزوجها لكنه كان منهمكا في توجيه الضربات للعامل.



في نهاية المقطع ، يظهر عامل السجاد بوجه منتفخ وعيون قد نالت من الضرب حظا كبيرا.

اضغط لمشاهدة الفيديو :