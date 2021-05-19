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شاهد كيف أصبحت شيما صابر بعد أيام من ولادتها

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شيما
Native
الأربعاء، 19-05-2021 11:12 ص

نشرت الإعلامية الرياضية شيما صابر، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.
وظهرت شيما صابر ، في الصور وهي حامل وبعد ولادةها لتكشف عن خسارتها وزنها بشكل كبير بعد الولادة.
وكتبت شيما صابر في الصور قائلة: "حامل في التاسع وبعد الولادة بأسبوعين ".
يذكر أن الإعلامية شيما صابر، رزقت بمولودها  الأول  من زوجها رامي صبري  مدافع فريق إنبي الذي حرص علي التواجد إلي جوار زوجته بغرفة العمليات.
ونشرت شيما صابر ، صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت  قائلة: الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا ، الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب أشكر فريق تمريض المستشفى إلى أخدو بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان.

 

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