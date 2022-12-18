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شاهد.. فرس نهر جائع يبتلع طفلًا ثم يلفظه مرة أخرى حيًا بعد مهاجمته بالحجارة

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فرس نهر
Native
Teads
الأحد، 18-12-2022 01:11 م

 

هاجم فرس نهر جائع الطفل الأوغندي بول إيجا، ابن العامين، الذي كان يلعب على ضفاف بحيرة إدوارد في أوغاندا.

 

وحسب صحيفة تلغراف، قال شهود عيان: "ما إن بدأ فرس النهر بابتلاع الطفل، حتى رآه أحد سكان المنطقة ويدعى "كريباس باغونزا" الذي لم يتردد برمي الحجار على الحيوان الجائع".

 

وأضافوا: "نجحت خطة "كريباس"، فلفظ فرس النهر الطفل على الفور، وسبح في البحيرة مبتعدا".

 

وتوجه السكان المحليون بالطفل "بول" إلى عيادة قريبة، قبل نقله إلى المستشفى في مدينة بويرا، حيث أعطاه الأطباء لقاح داء الكلب، كإجراء احترازي.

 

وقالت الشرطة الأوغندية في بيان لها عن الحادث: "هذه هي المرة الأولى التي يخرج  فيها فرس نهر من بحيرة إدوارد ويهاجم طفلاً صغيراً".

 

وأضافوا: "تطلب الأمر شجاعة كريسباس باغونزا الذي كان في الجوار لإنقاذ الضحية، بعد أن رجم فرس النهر بالحجارة وأخافه، ما جعله يطلق سراح الطفل من فمه."

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