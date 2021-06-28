الإثنين 28 يونيو 2021
توقيت مصر 16:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق من الأوقاف على منع نجل حسين يعقوب من الخطابة والإمامة

ماذا حدث لوجهها؟.. أروى تصدم الجمهور في أول ظهور بعد فترة من الغياب

بيان كويتي بشأن القبض على وافد مصري «بذيء»

تنفيذ الإعدام في 9 متهمين بينهم امرأة

مات أثناء ممارسة العلاقة.. والزوجة تفجر مفاجأة صادمة عن السبب

دولة خليجية تعلن تفشي 3 سلالات متحورة من كورونا بها

فنان شهير:«أقسم بالله ماطلع من بيتي لو شلحت زي محمد رمضان»

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2020

الجمارك: نجحنا في إحباط أكثر من 1000 عملية تهريب

وزيرة التضامن تشهد إطلاق خطة العمل الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ADS
 

شاهد.. صور نادرة للأمير "فائقة" بنت الملك فؤاد بعد إلغاء الملكية

الأمير "فائقة" وزوجها
الأمير "فائقة" وزوجها
Native
الإثنين، 28-06-2021 09:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية صور نادرة للأميرة فائقة الابنة الثالثة للمك فؤاد الأول مع زوجها فؤاد صادق.
وتظهر الأمير في الصور إلي جوار زوجها و الدكتور نور الدين طراف أول رئيس وزراء مدني بعد إلغاء الملكية و زوجته الدكتورة أنيسة الحفني .
يذكر أن الأميرة فائقة تعرفت علي زوجها عام 1944 في الإسكندرية حيث كان ضابط في تشريفات القصر ، ولم يوافق الملكة فؤاد و الملكة نازلي في البداية علي زواجهم في البداية وأصدر قرار بنقله من التشريفات إلي الخارجية وعمل سكرتيرا ثالثا للسفارة المصرية في مدريد بإسبانيا ثم سافر للعمل في السفارة المصرية في الصين ومنها إلى وارسو في بولندا.
وفي 1950م سافرت الأميرة فائقة إلى سان فرانسيسكو مع والدتها الملكة نازلي، فسافر فؤاد أحمد صادق إليها بعدما أبلغته الأميرة فائقة بموافقة الملكة نازلي على الزواج، وتم الزواج بينهما في 5 أبريل 1950 وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بواسطة إمام مسجد بكاليفورنيا.
شاهد الصور..





 

إقرأ ايضا

حمو بيكا

قرار عاجل من نقابة الموسيقيين بمنع " حمو بيكا" وأحمد موزة من الغناء

1228527

وفاة دولفين بعد 6 أشهر من حفل زفافه على امرأة!

Egv7zqlXgAEvUfN

بطلة "المؤسس عثمان" تكشف سبب انفصالها عنه بشكل مفاجئ