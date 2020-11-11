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شاهد.. شقيقة محمد صلاح تخطف الأنظار في أول ظهور لها

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صلاح
 
الأربعاء، 11-11-2020 12:51 م المصريون

في أول ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة لـ آلاء شقيقة محمد صلاح  في حفل زفاف شقيقها نصر صلاح.
وظهرت  في الصورة بفستان زهرى ومكياج ناعم أبرز ملامح الشبه الكبير بينها وبين محمد صلاح .
وظهر في الفيديو مكة ابنة محمد صلاح وهي تقف أمام عمها ليقوم بالنداء عليها لترقص معه.
وحضر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، حفل زفاف شقيقه بمحافظة الإسماعيلية، عقب وصوله للعاصمة المصرية القاهرة.
ووصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة للانضمام الى معسكر المنتخب قبل مواجهة توجو المرتقبة.

 

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