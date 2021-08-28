السبت، 28-08-2021
09:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة هيفاء وهبي
خلال
حفل خطوبتها رجل الأعمال المصري طارق هيمن والفنانة ريم سامي
، ورد فعلها عندما
علمت بحضور حمو بيكا
الحفل .
ويظهر مقطع الفيديو الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
وهي تسأل الحاضرين في حفل
الخطوبة : " مين تاني هنا.. فرد
الحاضرون حمو بيكا
، وسألت هيفاء على المسرح وهي تبحث عنه: "فينه ..محدش يزعله
..أنا بشوف كتير بيستفزوه و اقترب بيكا من المسرح ليحيي هيفاء " .
جدير بالذكر أن حفل الخطوبة حضره عدد كبير من الفنانين، منهم
أحمد زاهر
والفنان ماجد المصري وزوجته راني أبو النصر والفنانة إلهام شاهين وإدوارد
وأكرم حسني والموسيقار هاني مهنا والإعلامية هالة سرحان.