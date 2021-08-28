الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لأهل الدمام

شمس الكويتية: «هتفضل تاخد هرمون وتربي عضلات وبعد سنتين تصير أختي»

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

ADS
 

شاهد.. رد فعل غريب من هيفاء وهبي عند رؤيتها لـ " حمو بيكا "

هيفاء وهبي وحمو بيكا
هيفاء وهبي وحمو بيكا
Native
السبت، 28-08-2021 09:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة هيفاء وهبي خلال حفل خطوبتها رجل الأعمال المصري طارق هيمن والفنانة ريم سامي ، ورد فعلها عندما علمت بحضور حمو بيكا الحفل .
ويظهر مقطع الفيديو الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تسأل الحاضرين في حفل الخطوبة : " مين تاني هنا..  فرد الحاضرون حمو بيكا، وسألت هيفاء على المسرح وهي تبحث عنه: "فينه ..محدش يزعله ..أنا بشوف كتير بيستفزوه و اقترب بيكا من المسرح ليحيي هيفاء " .
جدير بالذكر أن حفل الخطوبة حضره عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد زاهر والفنان ماجد المصري وزوجته راني أبو النصر والفنانة إلهام شاهين وإدوارد وأكرم حسني والموسيقار هاني مهنا والإعلامية هالة سرحان.
 

إقرأ ايضا

شيرين

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لأهل الدمام

شمس

شمس الكويتية: «هتفضل تاخد هرمون وتربي عضلات وبعد سنتين تصير أختي»

وزير السياحة

العناني يعلن اعتماد الوزراء قرارات جديدة بخصوص الرسوم والوقود للمطارات

أخبار متعلقة

عمرو دياب و ليلي زاهر

انتقادات عنيفة لـ" ليلي زاهر" بسبب صورتها مع عمرو دياب