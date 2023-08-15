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شاهد.. تصالح بوراك ووالده بوساطة رجل أعمال يمني

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بوراك مع والده
الثلاثاء، 15-08-2023 12:08 م


وثق رجل الأعمال اليمني حامد المقطري ، في مقطع فيديو الصلح بين الشيف التركي الشهير " بوراك" ووالده ، بعد أزمة بيع مطاعمه .

وقال المقطري في الفيديو وهو برفقة بوراك ووالده :"اليوم أصلحت بين بوراك وأبوه.. اسأل الله لهم التوفيق والنجاح " . ,

وقاطعه إسماعيل والد بوراك :" حامد من الناس الطيبين .. وصديقنا من عشرة أو 15 سنة " . فيما لم يتحدث بورك واكتفى بالإبتسامة وإلقاء التحية بيده للمتابعين .
وكان نشب الخلاف بين بوراك ووالده ، عقب أن أعلن بوراك في فيديو سابق ، رفع قضية على والده بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكداً أنّه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.


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