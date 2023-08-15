شاهد.. تصالح بوراك ووالده بوساطة رجل أعمال يمني

الثلاثاء، 15-08-2023
12:08 م
وثق رجل الأعمال اليمني حامد المقطري ، في مقطع فيديو الصلح بين الشيف التركي الشهير " بوراك" ووالده ، بعد أزمة بيع مطاعمه .
وقال المقطري في الفيديو وهو برفقة بوراك ووالده
:"اليوم أصلحت بين بوراك وأبوه.. اسأل الله لهم التوفيق والنجاح " . ,
وقاطعه إسماعيل والد بوراك :" حامد من الناس الطيبين .. وصديقنا من عشرة أو 15 سنة " . فيما لم يتحدث بورك واكتفى بالإبتسامة وإلقاء التحية بيده للمتابعين .
وكان نشب الخلاف بين بوراك ووالده
، عقب أن أعلن بوراك في فيديو سابق ، رفع قضية على والده بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكداً أنّه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.