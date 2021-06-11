شاهد.. امرأة تتفوق على الرجال في كسر البطيخ وتدخل موسوعة "جينيس"
أرشيفية
Native
الجمعة، 11-06-202110:23 صفتحي مجدي
سجلت لاعبة كمال أجسام أمريكية، رقمًا قياسيًا عالميًا في كسر البطيخ، عندما حطما ثلاث بطيخات في أقل من 8 ثوان باستخدام فخذيها.
قالت كورتني أولسون، مالكة خط (GRRRL) للملابس الرياضية، إنها قررت تسجيل الرقم القياسي العالمي في تحطيم البطيخ خلال افتتاح المتجر الجديد للعلامة التجارية في لاس فيجاس.
أضافت أولسون لصحيفة Eureka Times-Standard: "لقد قررت للتو ارتباطًا بافتتاح متجرنا لأنه مساحة مجتمعية ونريد حقًا البدء في استخدام المساحة لتعليم الأشياء، ومشاركة قصة سحق البطيخ هذه مع الفتيات الأصغر سنًا".
استخدمت أولسون فخذيها لتحطيم ثلاث بطيخات في 7.5 ثانية، وهو أقل من نصف الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس للاعبة كمال الأجسام الأوكرانية أولجا لياشوك (14.65 ثانية).
كما تفوق وقت أولسون على النسخة الذكورية التي سجله الرياضي الإيراني روح الله دوشمانزياري بمقدار 10.88 ثانية.
وقالت أولسون إنها تستعد لتدريس كسر البطيخ وتخطط لتنظيم فعالية في 3أغسطس، الذي يوافق اليوم الوطني للبطيخ.