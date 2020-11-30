سر غير متوقع تكشفه مذكرات نادية لطفي بشأن انتحار سعاد حسني

الإثنين، 30-11-2020
08:32 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة نادية لطفي
في مذكراتها التي سجلتها قبل سنوات وتذاع على قناة الشرق الفضائية طبيعة علاقتها بالفنانة الراحلة سعاد حسني
.
وقالت في مذكراتها إن علاقتها بسعاد حسني
لم تكن سيئة على الإطلاق رغم أن الصحافة حاولت زرع الشقاق بينهما والزعم بوجود منافسة ساخنة .
وأضافت: لدي الكثير من الشكوك حول انتحار سعاد حسني
، عندما كانت تُعالج في لندن أرسلت لي مجموعة قصصية واقترحت عليّ أن نؤديها سويا عندما تعود من الخارج .
وتابعت: ما حدث أنها ماتت وهناك آلاف الشكوك حول انتحارها وبخاصة أن الشرطة البريطانية نفسها لم تجزم بهذا الأمر.