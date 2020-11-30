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سر غير متوقع تكشفه مذكرات نادية لطفي بشأن انتحار سعاد حسني

نادية لطفي
سر غير متوقع تكشفه مذكرات نادية لطفي بشأن انتحار سعاد حسني
 
الإثنين، 30-11-2020 08:32 ص أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة نادية لطفي في مذكراتها التي سجلتها قبل سنوات وتذاع على قناة الشرق الفضائية طبيعة علاقتها بالفنانة الراحلة سعاد حسني.

وقالت في مذكراتها إن علاقتها بسعاد حسني لم تكن سيئة على الإطلاق رغم أن الصحافة حاولت زرع الشقاق بينهما والزعم بوجود منافسة ساخنة .

وأضافت: لدي الكثير من الشكوك حول انتحار سعاد حسني ، عندما كانت تُعالج في لندن أرسلت لي مجموعة قصصية واقترحت عليّ أن نؤديها سويا عندما تعود من الخارج .

وتابعت: ما حدث أنها ماتت وهناك آلاف الشكوك حول انتحارها وبخاصة أن الشرطة البريطانية نفسها لم تجزم بهذا الأمر.
 

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