الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:55 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

ديك يقتل ضابط شرطة خلال مداهمة غريبة

ca26d56d4f19842089a7bf8999da1fa245eb51cc-281020053010
ديك
 
الأربعاء، 28-10-2020 03:51 م محمد فضل- متابعات

قتل شرطي فيليبيني خلال عملية مداهمة لمصارعة ديوك غير مشروعة، بعدما قطع نصل ديك شريان فخذه، حسبما ذكر مسؤول.
ومصارعة الديوك هي رياضة دموية شائعة في الأرخبيل، حيث يراهن بالمال على نتيجة قتال مميت بين ديكين ملونين مزودين بنصلين معدنيين.
وحظرت هذه الرياضة إلى جانب أحداث رياضية وثقافية أخرى خلال جائحة كوفيد-19؛ لمنع الحشود الكبيرة من التجمع ونشر العدوى.
وقد وقع الحادث المخيف الاثنين، في مقاطعة شمال سمر في وسط البلاد، عندما التقط الملازم كريستيان بولوك ديكا أثناء قيامه بجمع أدلة على إقامة هذه المصارعة غير القانونية.
وقال قائد شرطة الإقليم الكولونيل أرنيل ابود، لوكالة فرانس برس، إن النصل أصاب فخذ بولوك اليسرى، ونزف حتى الموت.
وأضاف: "لقد كان حادثا مؤسفا وضربة من سوء الطالع لا أستطيع تفسيرها".
وتابع: "لم أصدق الأمر عندما أبلغت بالحادث. هذه المرة الأولى منذ 25 عاما كشرطي أفقد فيها رجلا بسبب نصل ديك مصارع".
وأوضح ابود أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، وضبْط ديكين مع مجموعتين من الأنصال خلال عملية الدهم التي أجريت في بلدة سان خوسيه، حيث كان بولوك قائد الشرطة.
 

إقرأ ايضا

جمس بوند

وفاة جيمس بوند عن عمر 90 عامًا

حمو-بيكا-1-1

عاجل.. حبس حمو بيكا عامين

جثة

وفاة فنان شهير بشكل مفاجئ

أخبار متعلقة

download

طفلة 3 سنوات تقتل والدها بطريقة صادمة

حبس الطفلة قاتلة والدتها بتحريض زوجة والدها

فتاة تقتل صديقتها الحامل لسرقة جنينها

Capture

تقشعر لها الأبدان.. تشق بطن صديقتها وتخرج جنينها والسبب صادم