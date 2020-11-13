الجمعة 13 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ضبط مصنع لترويج الخمور في مكة

اختبار طبي لمحمود وحيد بمران الأهلي

دراسة: اكتشفي زوجك الخائن بهذه الطريقة

بايدن يعلق علي حادث مروحية سيناء

حصة تأهيلية لاعبي الزمالك على هامش المران

موسيمانى يحاضر لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

الصين تهنئ بايدن بفوزه

رئاسة الجمهورية تصدر عفو عام عن السجناء وتستثني هؤلاء

البرلمان يوافق علي قانون جديد يتيح للحكومة اقتراض 10 مليار دولار من الخارج

الجزائر تعلن نتيجة الاستفتاء علي الدستور

ADS
 

دراسة: اكتشفي زوجك الخائن بهذه الطريقة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 13-11-2020 01:46 م متابعات- أمينة عبد العال
كشفت دراسة حديثة قام بها فريق من الباحثين الاجتماعيين في أستراليا عن سهولة اكتشاف الرجال الخائنين وذلك لأنهم يحملون سمات الخيانة في قسمات وجوههم .
و أشارت الدراسة إلي أنه كلما زادت ملامح الذكورة في وجوه الرجال زادت معها احتمالية أن يكونوا خائنين ، حسب عينة الدراسة التي تعاملت معها الدراسة .
و من أهم ملامح الذكورة التي أشارت إليها الدراسة والتي تتيح للنساء الكشف عن الزوج الخائن أو للرجال للتعرف علي خصمهم المحتمل، هي الجبين البارز و الفك القوي و الشفاه الرقيقة .
فيما أعلنت الدراسة عن أسباب غريبة لقلة ظهور ملامح الخيانة علي وجه النساء ، حيث أن النساء أقل عرضة للإبلاغ عن أنهم خائنات أو أنهن أغوين شخص آخر .
 

إقرأ ايضا

المطربة بوسي

لن تصدق ..أول تعليق لبوسي عن أزمتها مع والدها

تمساح عملاق يقتحم ملعب

شاهد.. تمساح عملاق يقتحم ملعب ويثير الفزع

المطربة بوسي

أول رد من بوسي على أزمة والدها.. وتكشف أسرار لأول مرة