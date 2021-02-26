خفض نسبة السكر في الدم بطريقة بسيطة

الجمعة، 26-02-2021
09:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أجري
فريق من الباحثين بقسم التغذية في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية تجربة باستخدام
مشروب شائع عنه أنه ينظم مستويات السكر
في الدم بشكل جيد .
و
شملت التجربة 19 شخص غير مصابين بالسكر
و 8 منهم كانوا حساسين للأنسولين و 11
مقاومين و 10 مصابين بالسكر
، ولم يكن جميع المشاركين يتناولون أدوية مرض السكر
وقت التجربة ، كما تم اختيار الأشخاص الصائمين بشكل عشوائي لاستهلاك مشروب مكون من
خل التفاح
، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
ويتكون مشروب
الخل من 20 غراما من خل التفاح
و40 غراما من الماء وملعقة صغيرة من السكر
ين (أي مُحلي
صناعي ، وبعد دقيقتين من تناول الخل أو الدواء الوهمي، تناول المشاركون وجبة الاختبار،
حيث تتكون من الخبز الأبيض والزبدة وعصير البرتقال بإجمالي 87 غراما من الكربوهيدرات
، وجمعت عينات الجلوكوز في الدم عند الصيام 30 دقيقة و60 دقيقة بعد الوجبة، وأثناء
الصيام، كانت تركيزات الجلوكوز في الدم مرتفعة في مجموعة مرض السكر
ي.
وقد لاحظ
الباحثون مقارنة مع الدواء الوهمي، فإن تناول الخل يزيد من حساسية الأنسولين خلال فترة
60 دقيقة بعد الوجبة لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين ، وشهد مرضى السكر
ي
أيضا تحسنا في حساسية الأنسولين بعد تناول الخل مقارنة بالدواء الوهمي، على الرغم من
أنه كان طفيفا فقط ، واستشهد مجتمع مرض السكر
ي العالمي بالبحث الذي أظهر أن خل التفاح
يمكن أن يقلل بشكل كبير من نسبة الجلوكوز في الدم بعد الوجبة.
ولفت معدو البحث إلى "أهمية الحفاظ على تركيزات مقبولة
للجلوكوز في الدم" لمرضى السكر
، مضيفين "هناك اهتمام كبير بتحديد الأطعمة
وأنماط النظام الغذائي التي من شأنها مساعدة مرضى السكر
ي على إدارة حالتهم".
جدير بالذكر أنه بالرغم من أن خل التفاح
يمكن أن يكون مفيدا في إدارة مرض السكر
ي،
فإن الطريقة الأكثر فعالية هي تجنب الكربوهيدرات المكررة والسكر
.