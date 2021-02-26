الجمعة 26 فبراير 2021
توقيت مصر 10:49 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

على خطى "روبي فاولر".. "محمد صلاح" يوسع استثماراته بعيدًا عن الكرة

فيديو مرعب.. لحظة إلقاء أم لأطفالها من النافذة لإنقاذهم من النار

عاجل.. وفاة المستشار طارق البشري إثر إصابته بـ "كورونا"

خفض نسبة السكر في الدم بطريقة بسيطة

تناول هذه الأغذية لتحصل علي عيون سليمة

أحذر.. كثرة التثاؤب دليل علي إصابتك بمرض خطير

شاهد.. صورتان نادرتان للملك عبد الله وهو صغير بالعقال

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان وهو يمارس الفروسية

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كاميرات سرية توثق الدعارة المُباحة في شوارع إيران

ADS
 

خفض نسبة السكر في الدم بطريقة بسيطة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 26-02-2021 09:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
أجري فريق من الباحثين بقسم التغذية في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية تجربة باستخدام مشروب شائع عنه أنه ينظم مستويات السكر في الدم بشكل جيد .
و شملت التجربة 19 شخص غير مصابين بالسكر و 8 منهم كانوا حساسين للأنسولين و 11 مقاومين و 10 مصابين بالسكر ، ولم يكن جميع المشاركين يتناولون أدوية مرض السكر وقت التجربة ، كما تم اختيار الأشخاص الصائمين بشكل عشوائي لاستهلاك مشروب مكون من خل التفاح ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
ويتكون مشروب الخل من 20 غراما من خل التفاح و40 غراما من الماء وملعقة صغيرة من السكرين (أي مُحلي صناعي ، وبعد دقيقتين من تناول الخل أو الدواء الوهمي، تناول المشاركون وجبة الاختبار، حيث تتكون من الخبز الأبيض والزبدة وعصير البرتقال بإجمالي 87 غراما من الكربوهيدرات ، وجمعت عينات الجلوكوز في الدم عند الصيام 30 دقيقة و60 دقيقة بعد الوجبة، وأثناء الصيام، كانت تركيزات الجلوكوز في الدم مرتفعة في مجموعة مرض السكري.
وقد لاحظ الباحثون مقارنة مع الدواء الوهمي، فإن تناول الخل يزيد من حساسية الأنسولين خلال فترة 60 دقيقة بعد الوجبة لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين ، وشهد مرضى السكري أيضا تحسنا في حساسية الأنسولين بعد تناول الخل مقارنة بالدواء الوهمي، على الرغم من أنه كان طفيفا فقط ، واستشهد مجتمع مرض السكري العالمي بالبحث الذي أظهر أن خل التفاح يمكن أن يقلل بشكل كبير من نسبة الجلوكوز في الدم بعد الوجبة.
ولفت  معدو البحث إلى "أهمية الحفاظ على تركيزات مقبولة للجلوكوز في الدم" لمرضى السكر، مضيفين "هناك اهتمام كبير بتحديد الأطعمة وأنماط النظام الغذائي التي من شأنها مساعدة مرضى السكري على إدارة حالتهم".
جدير بالذكر أنه بالرغم من أن  خل التفاح يمكن أن يكون مفيدا في إدارة مرض السكري، فإن الطريقة الأكثر فعالية هي تجنب الكربوهيدرات المكررة والسكر.

 

إقرأ ايضا

ارشيفية

تناول هذه الأغذية لتحصل علي عيون سليمة

ارشيفية

أحذر.. كثرة التثاؤب دليل علي إصابتك بمرض خطير

فنانة

ليلى علوي: كنت مرعوبة لما شوفت هذا الفنان .. وفضلت ارتعش كتير