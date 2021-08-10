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خطوات بسيطة للتخلص من الأرق

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 10-08-2021 09:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
يعاني الكثيرين من حالات قلق تمنعهم من النوم مما يؤثر علي حياتهم العملية ويصيبهم بالخمول والكسول والإرهاق.
و أعلن خبراء التغذية أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد علي القضاء علي الأرق حتى يتمتع الإنسان بنوم هادئ عميق طوال الليل، خاصة تلك التي تحتوي علي المغنسيوم والمتوفر في الشيكولاتة .
وتقوم الشيكولاتة بضبط الساعة البيولوجية للجسم لمدة 24 ساعة، مما يجعلها تتحكم في النوم، لذا ينصح بتناولها قبل الذهاب إلى النوم حتى تساعد على التخلص من الأرق نهائيًا، كما يساعد تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم على النوم بسهولة، فيما يحتوي اللوز على مستويات عالية من الميلاتونين الذي ينظم دورة النوم.
ويعتبر الموز هو طعام الأبطال ليلاً أو نهاراً، فهو محمل بالمعادن الأساسية مثل اليود، كما أنه غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والتريبتوفان وفيتامين B6 والألياف، وكلها تساعدك على الاسترخاء، وتجعلك تشعر بالشبع، وتحفز على النوم، كما يحتوي الكرز والكيوي اللاذع أيضاً على جرعات عالية من الميلاتونين.
و يعرف شاي البابونج بخصائصه المهدئة للأعصاب والمساعدة على النوم بفضل مادة الفلافونويد التي تسمى "Apigenin" ، والتي تحفز مستقبلات GABA A المحفزة النوم.
 

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