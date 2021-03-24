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«حلقوا شعرها لترهيب الأسرة من تغسيل الجثمان».. شقيقة سعاد حسني تكشف مفاجئة

سعاد حسني
سعاد حسني
 
الأربعاء، 24-03-2021 10:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية الفنية صورة ضوئية لمقال بعود تاريخه إلي عام 2001 ، جاء فيه أن جثمان الفنانة الراحلة سعاد حسني عاد إلي القاهرة وهي حليقة الرأس .
و أكدت الفنانة نجاة شقيقة السندريلا أن تلك الأنباء التي تم تداولها غير صحيحة ، لافتة إلي أن الغرض من هذا المقال هو تشويه صورة الفنانة أمام الجمهور و تخويف أسرتها من تغسيل جثمانها في القاهرة ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
و أضافت أنها حضرت غسل أختها و أن شعرها كان طويل و كان به خصل بيضاء وسوداء  .
 

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