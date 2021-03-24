«حلقوا شعرها لترهيب الأسرة من تغسيل الجثمان».. شقيقة سعاد حسني تكشف مفاجئة

الأربعاء، 24-03-2021
10:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية الفنية صورة ضوئية لمقال بعود تاريخه إلي عام
2001 ، جاء فيه أن جثمان الفنانة الراحلة سعاد حسني
عاد إلي القاهرة وهي حليقة
الرأس .
و أكدت الفنانة نجاة
شقيقة السندريلا
أن تلك الأنباء التي تم تداولها غير
صحيحة ، لافتة إلي أن الغرض من هذا المقال هو تشويه صورة الفنانة أمام الجمهور و
تخويف أسرتها من تغسيل جثمانها في القاهرة ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
و أضافت أنها حضرت غسل أختها و أن شعرها كان طويل و كان به خصل بيضاء
وسوداء .