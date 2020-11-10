حقيقة إصابة عبلة كامل بـ السرطان.. طليقها يرد

الثلاثاء، 10-11-2020
12:29 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الفنان أحمد كامل
طليق الفنان عبلة كامل أن الأنباء التي ترددت عن إصابتها بوعكة صحية
علي إثر إصابتها بالسرطان
غير صحيحة .
وقال علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك :" الفنانه عبله كامل
بصحه جيده ، وما تردد عن حالتها الصحيه اليوم ، كذب وخداع ورغبه في تحقيق مكاسب رخيصه ، علي حساب فنانه كبيره
" .
في سياق متصل نفي الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في
تصريحات خاصة لـ " المصري اليوم " إصابتها بالسرطان
، مؤكدا أنها في
حالة صحية جيدة .
جدير بالذكر أن بعض المواقع الإخبارية نشرت خبر عن إصابة الفنانة عبلة كامل
بالسرطان
و أنها تصارع المرض اللعين في مراحله الأخيرة .
https://www.facebook.com/ahmed.kamal61/posts/10158556992770482
https://www.facebook.com/ahmed.kamal61/posts/10158556992770482