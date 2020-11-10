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حقيقة إصابة عبلة كامل بـ السرطان.. طليقها يرد

عبلة كامل
عبلة كامل
 
الثلاثاء، 10-11-2020 12:29 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد الفنان أحمد كامل طليق الفنان عبلة كامل  أن الأنباء التي ترددت عن إصابتها بوعكة صحية علي إثر إصابتها بالسرطان غير صحيحة .
وقال علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك :" الفنانه عبله كامل بصحه جيده ، وما تردد عن حالتها الصحيه اليوم ، كذب وخداع  ورغبه في تحقيق مكاسب رخيصه ، علي حساب فنانه كبيره " .
في سياق متصل نفي الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ " المصري اليوم " إصابتها بالسرطان ، مؤكدا أنها في حالة صحية جيدة .
جدير بالذكر أن بعض المواقع الإخبارية نشرت خبر عن إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان و أنها تصارع المرض اللعين في مراحله الأخيرة .
https://www.facebook.com/ahmed.kamal61/posts/10158556992770482

https://www.facebook.com/ahmed.kamal61/posts/10158556992770482
 

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