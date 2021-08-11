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تناول هذه الوجبات علي العشاء و أفقد وزنك بسهولة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأربعاء، 11-08-2021 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
يبحث الكثيرون علي وصفات ووجبات لتناولها و تفقدهم وزنهم بسهولة دون التقليل من الطعام.
وكشفت العديد من الدراسات الحديثة عن بعض الوجبات التي من الممكن تناولها علي العشاء و تساعد علي فقدان الوزن .
ومن أهم هذه الوجبات  البيض والسلطة الخضراء، والبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج، واللحوم والسمك.
كما تتضمن قائمة الوجبات التي يفضل تناولها على العشاء لخفض الوزن كل من السلمون المشوي، وشوربة العدس، وشوربة الطماطم، والكينوا، وبرغر التونة، والزبادي، وشرائح التركي.
وتساعد هذه الأطعمة في حرق الدهون وبناء العضلات، وتوفر الشعور بالشبع، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومنها البروتينات والألياف.
 

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