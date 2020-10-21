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تعرف علي أغني 10 عائلات في العالم

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 21-10-2020 02:33 م متابعات- أمينة عبد العال
رصد موقع Business insider" الأمريكي قائمة بأغنى 25 عائلة في العالم ، وهي عائلات تمتلك ثروات أكبر من حجم الاقتصاد في العديد من الدول كما يوجد حوالي ألفي ملياردير يتوزعون في 72 دولة حول العالم .
وبحسب الموقع فإن هؤلاء المليارديرات يملكون ثروات تصل إلي 9.1 تريليون دولار في الوقت الذي تصل فيه ثروات العائلات إلي 1.1 تريليون دولار ، والتي جاءت نتيجة الاستثمارات في صناعات التجزئة و الشركات الإعلامية الكبيرة والشركات الزراعية و التكنولوجيا العملاقة و غيرها .
و ضمت القائمة أغنى عشر عائلات في العالم وهي :
10- عائلة بيورنغر وفون باومباك الألمانيتان: تتحكمان بصناعة الأدوية الألمانية منذ 130 عاما، حيث أن شركة  "Boehringer Ingelheim " للأدوية أهم شركاتها، ويصل صافي قيمة الثروة لحوالي 42.2 مليار دولار.
9- عائلة كارجل- ماكميلان الأميركية: صاحبة شركة  "Cargill Inc " الزراعية، المتخصصة في هذا المجال منذ العام 1865، حيث يصل صافي قيمة الثروة في العائلة لحوالي 42.3 مليار دولار، وتضم العائلة 14 ملياردير من أفرادها.
8- عائلة كوانت الألمانية: والتي تعتبر من أغنى العائلات الألمانية و تمتلك شركة "BMW" الشهيرة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات، ويصل صافي الثروة لحوالي 42. مليار دولار.
7- عائلة أمباني الهندية: والتي تمتلك أضخم مجمع لتكرير النفط في العالم، بالإضافة لشركة "Reliance Industries" ، ويصل إجمالي الثروة لحوالي 43.3 مليار دولار.

6- عائلة ويرتهايمر الفرنسية: والتي يعود ثرائها إلى عشرينيات القرن الماضي في باريس، عندما مول رجل الأعمال بيير ويرتهايمر مصممة الأزياء كوكو شانيل ، وتعد شركة " Chanel" المتخصصة في الأزياء مصدر ثروة العائلة و التي يقدر صافي قيمت ثروتها بحوالي 45.6 مليار دولار.
5- عائلة دوما الفرنسية: أو كما يطلق عليهم لقب "ملوك السلع الترفيهية"  ومصدر ثروتهم شركة "Hermès " ، بصافي قيمة ثروة تصل لحوالي 49.2 مليار دولار، وهم الذين بدئوا تجارتهم في صناعة معدات ركوب الخيل في القرن التاسع عشر.
4- عائلات فان دام ودي سبوليدر ودي مفيوس البلجيكية: تعتبر " البيرة " مصدر ثروتهم بإجمالي وصل لحوالي 54,1 مليار دولار ، وتعتبر شركة "Anheuser-Busch InBev " المصدر الرئيسي لثرواتهم.
3- عائلة مارس الأميركية: المتخصصة بصناعة الشوكولاتة وبصافي ربح وصل لحوالي 89.7 مليار دولار ، وهم أصحاب شركة "Mars Inc " الشهيرة.
2- عائلة كوك الأميركية: وتعتبر شركتهم " Koch Industries" المختصة بتكرير النفط مصدر ثروتهم، وتقدر قيمة ثروتهم الصافية بحوالي 98.7 مليار دولار.
1- عائلة والتون الأميركية: وأصحاب سلسلة متاجر " Walmart " لتجارة التجزئة، إحدى أضخم شركات البيع بالتجزئة حول العالم ، وتقدر صافي قيمة الثروة بحوالي 151 مليار دولار، تتوزع بين سبعة من أفراد العائلة، من بينهم أليس والتي تعتبر إحدى أكثر السيدات ثراء في العالم بثروة تقدر بحوالي 43,7 مليار دولار.

 

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