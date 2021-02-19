الجمعة، 19-02-2021
11:38 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت الفنانة مي عمر
أنها منزعجة بعد مشاهدتها للحلقة الأخيرة من مسلسل
" لؤلؤ
" خاصة مع الظلم الذي وقع علي مجدي هلال
والذي يجسد شخصيته
الفنان إدوارد .
و أضافت في تصريحات إعلامية :" النهاية ضايقتني،
ولو يرجع بيا الوقت هغيرها لآن لما بيبقي فيه حد كويس جدا بتضايقي أن نهايته بيبقي
أتظلم فيها ، لما الشخص بيكتب حاجة غير لما بيشوفها بعد ما بتتصور على الورق، الفكرة
كانت مختلفة لكن لما شوفتها بعد ما اتنفذت واتصورت اتضايقت جدا ".
جدير بالذكر الحلقة الأخيرة من المسلسل هي قتل مجدي هلال
لبدر دفاعا عن مستقبل لؤلؤ
ودخوله السجن .