الأحد، 25-10-2020
01:17 م
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر"
الكرش
" كابوس للكثيرين ، ويبحثون عن أسعر طرق للتخسيس و التخلص من الدهون
والوزن الزائد وخاصة " الكرش
" .
ويمكن تناول العديد
من المشروبات التي تساعد علي التخلص من الوزن الزائد و " الكرش
" :
الكسبرة والخيار
،حيث
يتم مزج الخيار
مع كوب من الكزبرة أو البقدونس الطازج و الليمون ونصف كوب من الماء
في الخلاط ، ورش المشروب بالزنجبيل
المبشور و ملعقة كبيرة من عصير الصبار واترك
المزيج لبضع دقائق قبل شربه.
ماء الليمون حيث يتم
تناول أربع مرات في اليوم من عصير الليمون فيقلل من كتلة الدهون في الجسم .
مشروب الخيار
والجنزبيل من خلال عمل مزيج منهم ويتم شربه كل ليلة لمدة شهر وستلاحظ التخلص من
دهون المعدة .
شاي الزنجبيل
بعصر
القليل من الليمون و إضافة ملعقة كبيرة من العسل ، كما يمكن تحويله إلي شاي مثلج
إذا كنت ستتناوله في فصل الصيف .