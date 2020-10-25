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تخلص من كابوس " الكرش" بخطوات بسيطة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 25-10-2020 01:17 م متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر" الكرش" كابوس للكثيرين ، ويبحثون عن أسعر طرق للتخسيس و التخلص من الدهون والوزن الزائد وخاصة " الكرش " .
ويمكن تناول العديد من المشروبات التي تساعد علي التخلص من الوزن الزائد و " الكرش" :
الكسبرة والخيار ،حيث يتم مزج الخيار مع كوب من الكزبرة أو البقدونس الطازج و الليمون ونصف كوب من الماء في الخلاط ، ورش المشروب بالزنجبيل المبشور و ملعقة كبيرة من عصير الصبار واترك المزيج لبضع دقائق قبل شربه.  
ماء الليمون حيث يتم تناول أربع مرات في اليوم من عصير الليمون فيقلل من كتلة الدهون في الجسم .
مشروب الخيار والجنزبيل من خلال عمل مزيج منهم ويتم شربه كل ليلة لمدة شهر وستلاحظ التخلص من دهون المعدة .
شاي الزنجبيل بعصر القليل من الليمون و إضافة ملعقة كبيرة من العسل ، كما يمكن تحويله إلي شاي مثلج إذا كنت ستتناوله في فصل الصيف .
 

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