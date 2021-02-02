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بعد مباراة الزمالك وغزل المحلة.. فنان شهير: "لازم ينكسفوا على دمهم"

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بعد مباراة الزمالك وغزل المحلة.. فنان شهير: "لازم ينكسفوا على دمهم"

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بعد مباراة الزمالك وغزل المحلة.. فنان شهير: "لازم ينكسفوا على دمهم"
 
الثلاثاء، 02-02-2021 09:45 م

هاجم الفنان نبيل الحلفاوي منتقديه بشأن تهنئته عزل المحلة بعد تغلبه على الزمالك بهدفين لهدف في الدري الممتاز اليوم.

وكان الحلفاوي قد هنأ غزل المحلة قائلًا "مبروك لغزل المحلة الفوز الأول بعد عشرة أسابيع من بدء الدوري".

وبعد انتقاده رد: "المحروقين أوي من تهنئتي للمحلة بعد فوزها لازم ينكسفوا على دمهم. أنا هنأت ناد مصري عريق في مسابقة محلية على فوز غير متوقع. بينما هم علانية يتمنون يوميا فوز ناد قطري على ناد مصري في بطولة دولية. إن لم تستح فاصنع ماشئت. أفسدتكم الكراهية. مع صادق تقديري ومحبتي للزمالكاوية المحترمين".

 

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