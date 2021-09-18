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بسبب تصريحاتها عن كثرة أزواجها.. سمية الخشاب تثير ضجة علي مواقع التواصل

سمية الخشاب
سمية الخشاب
Native
السبت، 18-09-2021 09:21 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة سمية الخشاب ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها عن كثرة أزواجها .
وقالت سمية الخشاب ردا علي سؤالها في برنامج "أبلة فاهيتا" عن السبب في تعدد زيجاتها، ": " أنا تزوجت 5 مرات إيه المشكلة جوزاتى كتير مش كله بالحلال، مؤكدة أن كثرة زيجاتها لا تمثل لها مشكلة".
جدير بالذكر أن  آخر زيجات الفنانة سمية الخشاب كانت  من الفنان المصري أحمد سعد، والتي استمرت لمدة عامين وانتهت بالطلاق والأزمات، حيث اتهمت سمية أحمد سعد بالاعتداء عليها بالضرب.

 

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