السبت 05 ديسمبر 2020
توقيت مصر 15:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بدون " بوتكس".. طريقة سهلة لمحاربة التجاعيد

" ووهان " تحذر.. فيروسات جديدة أخطر في الطريق إلينا

«باتشيكو» يطلب رحيل ثنائي الزمالك

الجيش السوداني يُحرر أرضًا بعد 25 سنة من سيطرة إثيوبيا عليها

ترامب يطالب المواطنين بالتبرع بـ207 مليون دولار لهذا السبب

بشري سارة من الوزراء عن منحة العمالة الغير منتظمة

تصعيد مفاجئ في أزمة أحمد بدير ومي العيدان

«قريبًا جدًا».. ماذا قال الملك سلمان عن المصالحة مع قطر؟

فضيحة جنسية في منزل «هيا الشعيبي» بطلها سائقها الخاص (فيديو)

شاهد.. كيف تم استقبال الفنان المتهم بالتطبيع في المطار

ADS
 

بدون " بوتكس".. طريقة سهلة لمحاربة التجاعيد

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 05-12-2020 02:52 م متابعات- أمينة عبد العال
تلجأ الكثير من النساء إلي عيادة التجميل لإخفاء أثار التقدم في السن و تقليل التجاعيد أو إخفائها ، و يستخدمن العديد من المواد التي قد يؤدي تكرار استعمالها إلي مشاكل مستقبلية في البشرة مثل البوتكس والفيلر .
ومن المعرفو أن هذا المواد تأثيرها مؤقت كما قد يكون لها ضرر علي بعض أنواع البشرة ، لذلك نصح بعض خبراء التجميل بالعديد من الخطوات التي من الممكن أن تزيل التجاعيد .
ومن أهم هذه الخطوات :
وينصح خبراء التجميل بالخطوات التالية لحماية بشرتك من التجاعيد :
شرب كمية كافية من الماء.
استخدام المكملات الغذائية .
الابتعاد عن أشعة الشمس و استخدام الكريم الواقي .
النوم لعدد ساعات كافية .
استخدام مشتقات فيتامين أ قبل النوم .
إتباع نظام غذائي صحي ومتكامل .

 

إقرأ ايضا

خفاش

" ووهان " تحذر.. فيروسات جديدة أخطر في الطريق إلينا

202011300226262626

تصعيد مفاجئ في أزمة أحمد بدير ومي العيدان

حلا الترك ووالدتها مني الساير

رسالة مؤثرة من والدة حلا الترك لابنتها بعد رفعها الدعوي القضائية

أخبار متعلقة

غروب الشمس

شاهد.. آخر غروب للشمس في هذه المدينة