الليزر يعالج التهاب المفاصل والركبتين دون استبدال

الجمعة، 12-03-2021
01:33 م
فتحي مجدي
قال
باحثون، إن استخدام الليزر
يخفف من آلام التهاب المفاصل
والركبتين ويمنع الحاجة إلى
جراحة استبدال المفاصل.
ويتم
إدخال ضوء الليزر
في وريد بالذراع، حيث يعتقد الباحثون أنه سيسرع من تدفق الدم حول
الجسم - مما يجلب المزيد من العناصر الغذائية والأكسجين لتسريع إصلاح الأنسجة التالفة
في المفاصل المهترئة، بالإضافة إلى وجود مضاد للالتهاب.
ويُعتقد
أيضًا أنه يحفز إطلاق الخلايا الجذعية، الخلايا الرئيسية للجسم، والتي يمكن أن تساعد
في تكوين أنسجة جديدة.
وتم
استخدام هذه التقنية في تجربة سريرية بتايوان شملت 20 مريضًا يعانون من هشاشة العظام
في الركبة، وقد أثبتت فعاليتها من خلال مقارنتها مع دواء وهمي، حيث يتم إيقاف تشغيل
الليزر
.
والفصال
العظمي، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل
، ينتج عن التآكل التدريجي للغضروف
الممتص للصدمات الذي يغطي نهايات المفاصل.
وتتراوح
العلاج
ات من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية إلى العقاقير غير الستيرويدية المضادة
للالتهابات مثل الإيبوبروفين، والتي تعمل مع بعض - وليس كل - وحقن الستيرويد لتقليل
الالتهاب والألم.
ووفق
صحيفة ديلي ميل"، فإنه من المأمول أن يقدم العلاج
بالليزر
- الذي استخدم لأول
مرة لعلاج
أمراض القلب في الثمانينيات - بديلاً أقل توغلاً.
وفي
أحدث تجربة، سيتم إجراء العلاج
بالليزر
، المعروف باسم تشعيع الدم بالليزر
داخل الأوعية،
عبر ألياف الليزر
التي يتم إدخالها في وريد بالذراع باستخدام قسطرة (أنبوب رفيع).
ويتم
تشغيل الليزر
لمدة 60 دقيقة، مرة واحدة يوميًا لمدة خمسة أيام متتالية. ويُعتقد أن
الإشعاع أو الطاقة التي ينتجها الليزر
تساعد على تدفق الدم بشكل أفضل.
يمكن
للدم أيضًا أن يحمل المزيد من الأكسجين - ربما لأن الليزر
يؤثر على الهيموجلوبين، وهو
بروتين خلايا الدم الحمراء الذي ينقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
واكتشفت
دراسة أجريت عام 2013 على الفئران المصابة بالتهاب المفاصل
المستحث، ونشرت في مجلة
(Lasers in
Medical Science)، أن العلاج
قد يزيد من مستويات
الخلايا المضادة للالتهابات.
بالإضافة
إلى ذلك، أشارت دراسة سابقة أجريت على الأطفال المصابين بالتهاب المفاصل
عند الأطفال
إلى أن العلاج
بالليزر
قد يكون فعالًا أيضًا بين البشر.
اكتشف
البحث، الذي تم إجراؤه أيضًا في عام 2013، أن المرضى الذين عولجوا بالليزر
أفادوا بتحسن
ضعف أولئك الذين عولجوا بالعلاج
الوهمي.
وفي
أحدث تجربة، يتم إجراؤها في مستشفى تراي سيرفيس" العام ووزارة العلوم والتكنولوجيا،
في تايوان، سيحصل المرضى على عينات دم منتظمة - تؤخذ ثلاثة أيام، شهر واحد وثلاثة أشهر
بعد العلاج
- لمراقبة آثار العلاج
بالليزر
.
كما
سيتم تقييم مستويات الألم وحركة المفاصل في الدراسة.
وقال
روجر هاكني، استشاري جراحة العظام في مستشفيات سباير ونوفيلد في ليدز: "مع هذا
النوع من الدراسة، من الضروري استخدام "التعمية" - بمعنى آخر لا يعرف المريض
ما إذا كان يتلقى علاج
ًا فعالاً أم لا".
وأضاف
إن "تأثير الدواء الوهمي حقيقي للغاية ويمكن أن يكون فعالًا للغاية إذا تم استخدام
قياسات مثل درجات الألم التي أبلغ عنها المريض لتحقيق النتائج"، معتبرًا أنه
"سيكون من الممتع رؤية النتائج".
وتعد
لقاحات بلازما الدم أكثر فاعلية من الستيرويدات في علاج
آلام الركبة الناتجة عن التهاب
المفاصل، وفقًا لدراسة بجامعة تيرادينتيس بالبرازيل.
تم حقن
المرضى بالستيرويدات أو البلازما الغنية بالصفائح الدموية، مفصولة عن الدم في جهاز
طرد مركزي. وتحتوي البلازما على مستويات عالية من عوامل النمو التي يمكن أن تحفز خلايا
الغضاريف.
وأظهرت
التجربة، التي شملت 50 مريضًا والتي نُشرت في المجلة البرازيلية لجراحة العظام، أنه
في حين أن كلا العلاج
ين خففا من الألم، فإن آثار ضربة الدم استمرت لفترة أطول -
180 مقارنة بـ 30 يومًا.