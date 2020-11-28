العثور علي كنز مفقود منذ ألف عام

العثور علي كنز مفقود

تمكن علماء آثار كوريون جنوبيون من العثور علي كنز مفقود منذ ألف عام تحت سطح البحر .

وكان العلماء يبحثون عن آثار غارقة تحت المياه قبالة جزيرة جيجو ، فعثروا علي عملات ذهبية ومشغولات خزفية ، حسبما نشرت " ديلي ستار " البريطانية .

و وضع فريق الغوص الذي شارك في عملية الاستخراج الكنز في سلال ورفعت بحرص خارج المياه .

و كان الكنز مخبأ تحت كتلة حجرية يبلغ طولها 3.1 متر ووزنها 586 كيلو جرام ولإخراج الكنز منها تم تحطيم الكتلة إلي قطعتين ؟

جدير بالذكر أن الخبراء أكدوا أن الكنز تباع لأسرة سونج والتي حكمت من 960 إلي 1279 ميلادية لافتين إلي أن الجزيرة لها مكانة هامة في طرق التجارة البحرية لشرق آسيا .