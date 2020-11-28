تمكن علماء آثار
كوريون جنوبيون من العثور علي كنز مفقود منذ ألف عام تحت سطح البحر .
وكان العلماء يبحثون
عن آثار غارقة تحت المياه قبالة جزيرة جيجو ، فعثروا علي عملات ذهبية ومشغولات خزفية ، حسبما نشرت
" ديلي ستار " البريطانية .
و وضع فريق الغوص
الذي شارك في عملية الاستخراج الكنز في سلال ورفعت بحرص خارج المياه .
و كان الكنز مخبأ تحت
كتلة حجرية يبلغ طولها 3.1 متر ووزنها 586 كيلو جرام ولإخراج الكنز منها تم تحطيم
الكتلة إلي قطعتين ؟
جدير بالذكر أن
الخبراء أكدوا أن الكنز تباع لأسرة سونج والتي حكمت من 960 إلي 1279 ميلادية
لافتين إلي أن الجزيرة لها مكانة هامة في طرق التجارة البحرية لشرق آسيا .