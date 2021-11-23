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السياحة: السماح للإعلاميين والصحفيين بالتصوير مجاناً داخل معابد الكرنك والأقصر الجمعة المقبلة

ارشيفية
ارشيفية
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الثلاثاء، 23-11-2021 09:06 ص متابعات- أمينة عبد العال
قررت وزارة السياحة والآثار السماح للسادة الإعلاميين والصحفيين والمصورين الكرام من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية بالتصوير مجاناً داخل معابد الكرنك والأقصر وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ خلال ساعات الزيارة المقررة لهم للتعرف على ما تم بهم من أعمال ترميم وتطوير وبالتزامن مع فعالية "الأقصر... طريق الكباش"
ومن المقرر أن يتم إقامة الفاعلية يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر المقبل في ظل انتهاء الدولة المصرية من رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين لها وتطوير طريق المواكب الكبرى المعروف إعلامياً بطريق الكباش، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
جدير بالذكر أن فعالية "الأقصر... طريق الكباش" ستقام الخميس 25 نوفمبر الجاري.


 

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