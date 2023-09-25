الحاج حبيب.. رجل أعمال أوغندي يتزوج 7 فتيات فيث ليلة واحدة بينهم شقيقتين

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام رجل أعمال أوغندي، بالزواج من 7 نساء في يوم واحد.وتزوج رجل الأعمال الأوغندي الحاج حبيب نسيكونيني، من 7 نساء في نفس اليوم، ويقال أن اثنتين من العرائس شقيقات، بحسب وسائل الإعلام الأجنبية.وأظهر مقطع الفيديو احتفال نسيكونيني بزواجه، حيث اشترى لكل واحدة من زوجاته سيارة جديدة كهدية، وتم كتابة أسمائهن على سياراتهن.وجاءت أسماء النساء التي تزوجها رجل الأعمال الأوغندي هي، "مريم ومدينة وعائشة وزينب وفاطمة ورشيدة وموسانيوسا".