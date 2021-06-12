السبت 12 يونيو 2021
توقيت مصر 11:39 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صورة طبق الأصل.. شاهد الشبه الكبير لابن مصطفى فهمي مع والده

وضع اسم «السيسي» على لوحة تذكارية لافتتاح دورة مياه بمسجد تثير ضجة

فنانة شهيرة تنشر صورة في أحضان زوجها السعودي بعد وفاته: جسد حي وقلب ميت

تخزين البيض في باب الثلاجة.. عادة يفعلها الجميع تسبب كارثة صحية

مي العيدان تكشف كيف تم علاجها من نفس مرض دلال عبدالعزيز

القباح وأعضاء بمجلس النواب يحتفلون مع العارضين بـ" ديارنا " بنجاح المعرض

" البارون " يستقبل طلبة فنون حلوان في معرض " في ضيافة أمبان"

لمرضي السكر.. أحذر هذه الفواكه

رياح مثيرة للأتربة و سحب رعدية... تعرف علي طقس المملكة اليوم

شاهد.. أول جواز سفر للملك فيصل بن عبد العزيز

ADS
 

" البارون " يستقبل طلبة فنون حلوان في معرض " في ضيافة أمبان"

قصر البارون
قصر البارون
Native
السبت، 12-06-2021 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
افتتح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية و القبطية و اليهودية و الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، معرضًا للأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحت عنوان "في ضيافة امبان" وذلك بحديقة قصر البارون إمبان.
يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار برفع الوعي السياحي و الأثري لدي جموع الشعب المصري وتنمية الدور التعليمي والمجتمعي للمواقع الأثرية والمتاحف، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
حضر الافتتاح الإعلامي شريف مدكور ولفيف من أساتذة الكلية و الآثاريين، حيث تم عرض عدد من اللوحات الفنية التي  تتناول وتبرز العناصر المعمارية والفنية لقصر البارون المستوحى من طراز العمارة الهندسية.
وقالت بسمة سليم مدير عام القصر، ان المعرض يضم عدد ٨٨ لوحة بخامات متنوعة  لطلاب كل من الفرق الثانية والثالثة والرابعة بقسم الجرافيك و سوف يستمر المعرض حتى ٢٠ يونيو ٢٠٢١، بقاعة العرض المؤقت بقصر البارون امبان.
 

إقرأ ايضا

2018_4_9_11_57_16_40

تخزين البيض في باب الثلاجة.. عادة يفعلها الجميع تسبب كارثة صحية

ارشيفية

لمرضي السكر.. أحذر هذه الفواكه

ارشيفية

رياح مثيرة للأتربة و سحب رعدية... تعرف علي طقس المملكة اليوم