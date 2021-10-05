" الإتحاد من أجل المتوسط" في استضافة أهرامات الجيزة

الثلاثاء، 05-10-2021
09:24 ص
متابعات- أمينة عبد العال
استضافت
منطقة أهرامات الجيزة و المتحف المصري بالتحرير
بعض من أعضاء الإتحاد من أجل المتوسط
،
و ذلك علي هامش زيارتهم الحالية لمصر لحضور المؤتمر الوزاري الثاني للبيئة للاتحاد
و الذي تستضيفه مصر بالقاهرة بدأ من اليوم الاثنين الموافق ٤ أكتوبر بمشاركة وزراء
البيئة وممثلي 41 دولة الأعضاء بالإتحاد من أجل المتوسط
بالإضافة إلى عدد من المنظمات
الدولية والإقليمية.
وكان
في استقبالهم بمنطقة أهرامات الجيزة الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم،
حيث اصطحبهم في جولة بالأهرام
ات الثلاثة و منطقتي أبو الهول و البانوراما واستمتعوا
بدخول هرم خفرع، حيث أعربوا عن انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة و عظمة بناء الأهرام
ات
و إعجاز نحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية
لهم، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
كما
زارا اثنين من سكرتارية المؤتمر المتحف المصري بالتحرير
، حيث كانت في استقبالهم صباح عبد الرازق مديرة المتحف و اصطحبهم أحمد سمير
أمين المتحف المصري في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة.