الأميرة ديانا تجميع شمل الأمير وليام والأمير هاري مرة أخري

الأحد، 14-03-2021
10:24 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من التوتر الذي تشهده الأسرة المالكة حاليا بسبب تصريحات ميجان
ماركل زوجة الأمير هاري الأخيرة في لقائهم مع الإعلامية أوبرا ونفري إلا أن
الأميرة ديانا ربما تنجح في لم شمل العائلة مرة أخري .
و يخطط الأمير وليام
وشقيقه الأمير هاري للمشاركة في حفل إزاحة الستار عن
نصب تذكاري لوالدتهما الراحلة الأميرة ديانا في الأول من يوليو المقبل ، حسبما نشرت " صحيفة " الصن "
البريطانية .
و أكدت الصحيفة أن الحفل الذي سيقام في حدائق كنسينجتون الملكية في لندن ،
سيكون مهما للأميرين خاصة أنهما لم يتحدثا مع بعضهما البعض منذ شهور .