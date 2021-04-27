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إيناس الدغيدي تحرج ضيفتها: مينفعش تتكلمي على شيخ بقوة وإيمان الشعراوي بالطريقة دي

الشعراوي
إيناس الدغيدي تحرج ضيفتها: مينفعش تتكلمي على شيخ بقوة وإيمان الشعراوي بالطريقة دي
 
الثلاثاء، 27-04-2021 07:05 ص أحمد عادل شعبان
رفضت المخرجة إيناس الدغيدي حديث ضيفتها الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة " بشأن الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقالت "إيناس" لضيفتها: مش ندمانة على دفاعك عن أسما شريف منير بعد هجومها على الشعراوي؟

و ردت منى عبد الوهاب: لا مش ندمانة .. الشيخ الشعراوي عالم جليل وله جانب روحاني عظيم وجانب فقهي مقبول جدًا لكن من حق كل واحد يكون له وجهة نظر فيه .. يعني لما يقول تارك الصلاة يستتاب ثم يقتل .. انتي شايفة دا ينفع دلوقت؟

و قالت إيناس الدغيدي: بس مش هدخل في نقاش مع شخص بقوة الشعراوي وبقوة علمه وبقوة إيمانه .. فصعب اتناقش معاه.
 

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