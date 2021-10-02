السبت، 02-10-2021
09:14 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الفنانة إلهام شاهين
أنها ستتبرع بأعضائها بعد وفاة
ها، بدل من أن
تذهب في التراب ويأكلها " الدود".
و أكدت في تصريحات إعلامية:" ماعنديش مانع ياخدوا
جثتي بعد ما أموت
علشان ده خير للبشرية، وقلت لعائلتي إني بعد ما أموت
عايزة أتبرع
بأعضاء جسدي، وصيت عائلتي بالتبرع بأعضائي بعد وفاة
ي، أتمنى أكون قدوة لغيري، هذا شيء
محترم وأكيد ربنا هيجزينا عليه".
و أضافت :" أي جزء في جسم إنسان حياته انتهت ممكن ينقذ
به شخص آخر يكون عملنا خير كبير جدا، وهذا شيء إنساني، والجثة الميتة ستفنى وسيأكلها
التراب والدود".