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أميرة الناصر تفاجئ الجميع بقرار ارتداء النقاب بسبب هذا الحلم

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الإثنين، 14-06-2021 11:19 ص

شاركت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعوديةأميرة الناصر“ متابعيها بمقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترتدي النقاب لأول مرة برفقة زوجها مشعل الخالدي.
وأكدت “الناصر” أنها لن تتخلى عن نقابها نهائيًا، وستلتزم به خلال الفترة المقبلة. حيث قالت في الفيديو، الذي نشرته عبر تطبيق ”تيك توك“:“جاءني أخي رحمه الله في المنام، وكنت أسير معه وأنا أغطي وجهي، لذلك قررت ارتداء النقاب وأتغطى“.
ورد عليها زوجها “مشعل الخالدي” :“يعني ما راح تخلعيه؟“، لتجيب بقولها:“لا أبدًا ما راح أخلعه ولا أتركه“.

 

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