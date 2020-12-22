أفضل 3 مطابخ في العالم.. تعرف علي الدول المحظوظة

الثلاثاء، 22-12-2020
02:46 م
متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت بعض المطاعم من تحقيق شهرة واسعة علي مستوي العالم و أصبحت أطباقها
شائعة حول العالم .
وأكد الخبراء أن هناك حقيقة مهمة هي المعيار للمفاضلة بين المطابخ وهو مدي
احتواء الوجبات علي عناصر مغذية ومفيدة وعدم التسبب بمشاكل صحية سواء علي المدى
القصير أو المدى البعيد ، حسبما نشر موقع " هيلث لاين " .
وحسب الموقع فإن أفضل مطعم هو المطبخ اليوناني
لأنه يحتوي علي أغلب العناصر
الموجودة في الحمية المتوسطية ، وهذا النظام يعود إلي سكان جزيرة كريت اليونانية
لذلك يتمتع أهلها بمعدل حياة مرتفع وهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب ، لاعتماده
بصفة أساسية علي زيت الزيتون و الزبادي و الفواكه والخضروات الطازجة والثوم و
المكسرات .
وثاني أفضل مطبخ في العالم هو المطبخ الياباني و بسببه تمتاز جزيرة
أوكيناوا بواحد من أقل معدلات الأمراض المزمنة في العالم و يمتد عمر السكان في
العالم إلي مدة طويلة مقارنة بباقي سكان العالم و هو يمتاز بالتركيز علي الخضروات
و الفاكهة ومأكولات البحر وطريقة تحضير صحية من خلال البخار أو القلي بشكل خفيف ،
و لكنه الغير صحي في المطبخ الياباني هو الأرز وطريقة تحضير المكرونة و الإكثار من
الزيت فيها .
ويحتل المطبخ المكسيكي
المركز الثالث فهو يعتمد علي الحبوب والفواكه وهو
غني بالألياف وتعتبر وجبة " البوريتو " من أهم الخيارات في المطبخ
المكسيكي لاحتوائها علي حبوب مثل الفاصوليا إلي جانب الأفوكادو و الأرز .