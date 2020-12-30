الأربعاء 30 ديسمبر 2020
توقيت مصر 16:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية توقف مسلسل "ضحايا حلال" بعد عرض مشاهد مخلة

زوجة أمين شرطة تطلب الخلع بعد أشهر من الزواج والسبب صادم

مصادر خاصة تكشف سر نجاة أعضاء الحكومة من تفجير مطار عدن

فنان شهير يوجه اتهامًا للفندق الذي توفى فيه حاتم علي

الآثار تقر إجراءات جديدة لتنشيط السياحة الثقافية

استمرار VAR مع حل مشاكله .. والدعوة لإنشاء الرابطة .. وتشديد الاجراءات الاحترازية

أطعمة غنية بالبروتين ويحتاج إليها الجسم.. تعرف عليها

تعرف علي أطعمة رأس السنة حول العالم

قتلى وجرحى.. الكشف عن حالة وزراء الحكومة الجُدد بعد استهداف مطار عدن

شاهد.. لحظة انفجار مطار عدن بالحكومة اليمنية الجديدة

ADS
 

أطعمة غنية بالبروتين ويحتاج إليها الجسم.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 30-12-2020 02:43 م متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر البروتين من أهم المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم و تعتبر مفتاح الصحة والرشاقة والمحافظة علي قوة الجسم .
و البروتين يحتاج إليه الكبار والصغار علي حد سواء فهو يعتبر اللبنات الأساسية للأعضاء والعضلات والجلد والهرمونات ، ويحتاج الجسم يوميا علي الأقل إلي 45 جرام من البروتين للنساء و 56 جرام للرجال ، حسبما نشر موقع " هيلث لاين " .
ومن أهم الأطعمة التي تحتوي علي البروتين :
اللحم البقري غني بالبروتين بالإضافة إلي نسبة عالية من الحديد وفيتامين ب 12 و كل 85 جرام بروتين يوجد 25 جرام بروتين و 186 سعر حراري .
صدور الدجاج وتعتبر من أشهر الأطعمة الغنية بالبروتين و الصدر الواحد يحتوي علي 53 جرام و 284 سعر حراري .
الحليب يحتوي علي غالبية العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم وكوب واحد منه يحتوي علي 149 سعر حراري و 8 جرامات من البروتين .
البيض يعتبر مصدر هام بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية و مضادات الأكسدة ويحتوي علي 78 سعر حراري و 6 جرام من البروتين .
اللوز غني بالعناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الألياف و المغنسيوم و يحتوي علي 6 جرام من البروتين و 164 سعر حراري لكل 28 جرام منه .  

 

إقرأ ايضا

مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

الآثار تقر إجراءات جديدة لتنشيط السياحة الثقافية

ارشيفية

تعرف علي أطعمة رأس السنة حول العالم

030f1ed6c488b3daf09464cf9e8e2243

حفيد عمر الشريف يثير الجدل بصورة في أحضان فتاة إسرائيلية

أخبار متعلقة

ارشيفية

تناول هذه الوجبة يوميا و اخسر وزنك بسهولة

اللوز

فوائد لن تتخيلها لتناول " اللوز " في الإفطار