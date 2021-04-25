أشيك 5 حقائب كتف لإطلالة مميزة في صيف 2021

الأحد، 25-04-2021
11:15 م
تحتار كل فتاة عند اختيار حقيبتها، لاستكمال اطلالتها المميزة والعصرية، خاصة مع تعدد تصميمات الحقائب والعلامات التجارية الرائدة في حقائب النساء سواء حقائب الكتف، حقائب الظهر، حقائب رياضية أو حتى حقائب الوسط و الكروس، الأن ليس هناك حيرة عند اختيار حقيبتك، موقع سيفي كوم يضم أحدث الحقائب النسائية لأفضل الماركات العالمية المشهورة، والتي يمكنك اقتناء أجملها بأفضل الأسعار مع كود خصم سيفي
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عززي إطلالتك العصرية المميزة والتي تتواكب مع أحدث صيحات الموضة لأشهر المصمميين، باقتناء أجمل الحقائب التي تتميز بجودة خاماتها والمصنوعة من مواد عالية الجودة تقاوم الكشط والتآكل الناتج عن الاستخدام، بالإضافة لتنوع تصميماتها وألوانها المتعددة والمختلفة التي تتناسب مع مختلف الأذواق، لأشهر الماركات مثل تومي هيلفيغر، جيوردانو، نايكيي، أديداس، كونفرس، جس، بوما، فور إيفر ، مانغو، أيكونك، جانسبورت، تشيلسي بيرز، نيو لوك، بارفواه و تيد بيكر، فقط أون لاين من خلال موقع سيفي كوم.
حقائب الكتف تعتبر من أكثر الحقائب العملية المناسبة لكافة الإطلالات سواء الكلاسيكية أو الكاجوال، حيث تلجأ لها أغلب الفتيات في مشاويرها اليومية، وإليكِ باقة من الحقائب المميزة لأفضل العلامات التجارية والتي تتميز بمساحتها التي تسنح لكِ حمل جميع أغراضك الأساسية، مع حملات للكتف قابلة للتعديل.
شو إكسبريس - حقيبة بلون سادة وغطاء قلاب كود خصم سيفي
لإطلالة عصرية مميزة اقتني هذة الحقيبة من شو إكسبريس، والتي تتميز بتصميمها الأنيق والبسيط مع جزء خارجي من الجلد المتين والسلس، مع حزام كتف قابل للفك مع مقبض علوي واحد، و 3 جيوب رئيسية تساعدك على حمل جميع أغراضك، مع جيب داخلي بسحاب.
المواصفات
القسم | نساء
الحجم| One Size
اسم اللون | رمادي
بلد المنشأ | صيني
المادة الخارجية | بولي يوريثان
جس- حقيبة بتصميم دلو قابلة للتعديل اشير بيج متعدد بكود خصم سيفي
مع تصميم مميز من جلد النمر جددي خزانتك مع أسم الشعار، مع هذة الحقيبة المميزة من جس، والتي تعتبر ملائمة لإطلالة كاجوال أو كلاسيكية، فهي مزودة بحامل كتف، وكيس للحماية من الغبار مميز من جس.
المواصفات
القسم | نساء
اسم اللون | بيج مع ألوان أخرى
بلد المنشأ | فيتنام
طول المنتج | 24 سم
ارتفاع المنتج | 20 سم
عرض/عمق المنتج | 10 سم
كاربيزا - حقيبة ساتشيل جيفرسون
تتميز هذة الحقيبة من ساتشيل جيفرسون بجودة خامتها فهي مصنوعة من مواد عالية الجودة تقاوم الكشط والتآكل الناتج عن الاستخدام، والمميزة بتصميم رائع وأنيق ليكمل مظهرك كما أنها مزودة بحزام الكتف من الجلد القابل للفصل.
المواصفات
القسم | نساء
اسم اللون | أحمر
طول المنتج | 24 سم
ارتفاع المنتج | 17.5 سم
عرض/عمق المنتج | 7.5 سم
المادة الخارجية | بولي يوريثان
نيو لوك - حقيبة بتصميم دلو من قماش سويديت متباين
بتصميم رائع وأنيق ليكمل مظهرك مع هذة الحقيبة المميزة من نيولوك، والمصنوعة من مواد عالية الجودة تقاوم الكشط والتآكل الناتج عن الاستخدام، بالإضافة لمساحتها الواسعة بما يكفي لحمل الأغراض الأساسية.
المواصفات
القسم | نساء
اسم اللون | أبيض/أسود
المادة الخارجية | بولي يوريثان
مانغو - حقيبة بتصميم دلو بمقبض معدني
عززي إطلالتك العصرية، مع هذة الحقيبة من مانغو، والمصنوعة من مواد عالية الجودة توفر المتانة والصلابة، مع تصميم عصري مُبتَكَر يمنحك مظهراً جذاباً، فهي تتميز بسعة تخزين واسعة وكافية.
المواصفات
القسم | نساء
اسم اللون | أسود
تركيب المواد | 100٪ من مادة البولي يوريثين
مقاسات الحقيبة | 15 سم × 19 سم × 15 سم تقريبًا
مواد البطانة | 100٪ بوليستر ، يد: 100٪ حديد
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