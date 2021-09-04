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أحلام تثير ضجة علي مواقع التواصل بإطلالة جديدة

احلام
احلام
Native
السبت، 04-09-2021 09:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
شاركت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات ط انستجرام " بمقطع فيديو لها من حفل زفاف أقيم في المملكة العربية السعودية شاركها إحيائها الفنان محمد عبده.
وظهرت الفنانة أحلام بفتسان أزرق سماوي تظهر فيها بجسد نحيف ، في إطلالة جديدة لها أُثارت إعجاب الحضور.
وكانت ضجة أثيرت علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقطع الفيديو الذي نشرته أحلام وعلق البعض علي خسارتها للوزن مؤكدين أنها خسرت الكثير من وزنها مما أظهر في مظهر فاتن علي حسب قولهم .
 

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