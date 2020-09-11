يتحرش بضيفته.. والمحكمة تبرئه لأنه كان نائمًا

الجمعة، 11-09-2020
08:47 م
فتحي مجدي
قضت محكمة بريطانية بتبرئة متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا داخل شقته، بعد أن ادعى أنه كان يسير أثناء نومه عندما صعد إلى فراشها.
واُتهم جيرارد بريسيلاند
(53 عامًا) بلمس امرأة بشكل غير لائق في منزله في ويست إند في جلاسكو في أغسطس من العام الماضي، حيث تفأجات بها هي وشريكها إلى جانبهما في السرير ويده على جسدها.
لكن المتهم، الذي يدير شركة للأخشاب، تمت تبرئته من تهمة الاعتداء الجنسي،، بعد أن أبلغ المحكمة أنه كان يسير أثناء نومه في ذلك الوقت.
وقال طبيب نفسي إن المشي أثناء نوم بريسلاند كان "اضطرابًا عقليًا"، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وأضاف: "لا يتحمل الشخص المسؤولية الجنائية عن السلوك الذي يشكل جريمة، ويجب تبرئته من الجريمة، إذا كان الشخص وقت ارتكاب السلوك غير قادر بسبب الاضطراب العقلي على تقدير طبيعة أو عدم شرعية السلوك".
واستمعت محكمة جلاسكو إلى أن برايسلاند وزوجته والزوجين الشابين خرجوا معًا في ذلك اليوم قبل العودة إلى الشقة.
قال المدعي العام كريس فاريل للمحكمة، إن الزوجين ذهبا للنوم في غرفة نوم برايسلاند الاحتياطية عندما بدأ برايسلاند في ملامستها.
"قالت المرأة إنها استيقظت لتجد يدها على صدرها. ثم فك أزرار بيجامة نومها وتحركت يده إلى أسفل إلى منطقة فخذها"، قبل أن يستيقظ شريكها ويتمكن من التخلص من برايسلاند الذي "نهض بسرعة، على الفور تقريبًا ونهض من السرير، وخرج إلى الردهة ضاحكًا"، وفق الادعاء.
لم يبلغ الزوجان الشرطة بالحادثة إلا بعد 10 أيام. التقى بريسلاند وزوجته بالطبيب النفسي صدوف رياض، الذي شخص حالته أثناء النوم.
استمعت محكمة جلاسكو إلى أن برايسلاند كان يسير أثناء نومه منذ أن كان طفلاً ويمكن أن يكون سبب ذلك تعاطي الكحول والقلق.
وقالت آن ريتشي، مدافعة عنه: "لقد أصيب بالفزع والصدمة لما حدث في الغرفة وأراد الاعتذار لكليهما. قال الطبيب النفسي إنه قلق بشأن ذلك وكان مكتئبًا".
قال القاضي تشارلز لوجتون: "كانت هذه حادثة خطيرة نتيجة للمشي أثناء نومك وهي حالة. من المناسب النظر في الحاجة إلى حماية الجمهور بعد تبرئتك".