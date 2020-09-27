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«وركبت الإكس 6».. أول صور لـ x8 موديل 2022

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اكس 8
الأحد، 27-09-2020 03:22 م محمد فضل- متابعات

أعلنت شركة بى ام دبليو منذ فترة، عن قدوم السيارة X8 الكروس اوفر موديل 2022، ولم تعلن عن أى تفاصيل لها غير مؤخرا، وها هى تظهر للمرة الأولى أثناء اختبارها على الحلبة.
وأظهرت الصور الأولى الملتقطة للسيارة X8 أنها تأتي بتصميم مختلف عن أى سيارة كروس أوفر تم إنتاجها من قبل، مؤكدين أن السيارة فور الكشف عنها رسميا ستكون حالة من الجدل الكبير حولها.
وتحظى السيارة X8 بهويتها الخاصة، وتحصل على خط كتف مختلف عن X4 أو X6 وربما يشبه X2 إلى حد ما، مع وجود رفارف رياضية فى الخلف.
بالإضافة إلى مصابيح أفقية ونافذة بمظهر تقليدي إلى حد ما، ولا يبدو السقف منحدرًا بشكل كافٍ لنقول إنها كروس اوفر كوبيه جديدة.
وتحصل السيارة  X8 على غطاء محرك وألواح هيكل جانبية فريدة من نوعها، ومصابيح أمامية منقسمة، كما أن هناك شائعات تؤكد أن السيارة X8 ستتوفر بنسخة هجينة بالقابس تحمل اسم X8 M45e بقوة 388 حصانا و600 حصان من نفس مجموعة توليد القوة المستخدمة في X5 xDrive45e.
وتُشير التقارير إلى أن الشركة ستقوم ببناء نسخة X8 M قد تحصل على قوة 750 حصانا مع نظام دفع كُلي بتحيز خلفي مشابه للمستخدم في M5 وM3 كومبتيشن الجديدتين.
ولم يعلن أى أسعار أولية لسيارة X8، وتؤكد الشركة أن السيارة الجديدة سيتم الكشف عنها العام المقبل على أن يتم البدء فى مبيعاتها كموديل 2022.




 

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