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قرداحي :برنامج من سيربح المليون كان فرخة تبيض ذهبا

الإعلامي جورج قرداحي
قرداحي
 
الإثنين، 07-09-2020 12:26 م إيمان هاني
كشف الاعلامي جورج قرداحي، عن تلقيه عرضا للتمثيل  لكنه خشي من خوض التجربة  لأن التمثيل موهبة وخشي من الفشل.

وأضاف الاعلامي جوروج قرداحي خلال حواره ببرنامجه "مساء دي إم سي"
المذاع على قناة "دي إم سي" ، قائلا :" برنامج من سيربح المليون كان دجاجة تبيض ذهبا واستفدت منه الكثير، مشيرا إلى أن فكرة البرنامج كانت موجودة فى بلاد كثيرة فى العالم وكان يعرض فى 50 دولة.

وأشار إلى أنه لم يتوقع نجاح البرنامج كما نجح وكان خائفا فى البداية ولكن مع الوقت نجح البرنامج نجاحا كبيرا فى الوطن العربي.



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