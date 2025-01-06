فتيات بملابس جريئة في محل حلاقة رجالي بالسعودية.. وتحرك رسمي عاجل

تفاعلت أمانة الرياض مع بلاغ حول فيديو، يظهر تقديم صالون حلاقة رجالي الخدمة لامرأة في مخالفة للاشتراطات.

وقالت أمانة الرياض عبر مركزها الموحد 940: "باشرت فرقنا الميدانية بلاغ عن صالون حلاقة مخالف لاشتراطات النشاط المرخص له وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات واستدعاء صاحب المنشأة التجارية لاستكمال الاجراءات النظامية بحقه".

‏وتشير المعلومات الأولية إلى إغلاق المنشأة لحين استكمال الإجراءات.

وكانت مقطع فيديو احدث ضجة في السعودية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت فتاة بملابس جريئة تقوم بعمل شعرها لدى محل حلاقة رجالي برفقة صديقتها، وهو ما جعل المغردين يطالبون الجهات المختصة بالتدخل لوقف هذه المهازل، حسبما وصفوها.