ألزم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، بسداد مستحقات ورثة الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق الأول، الذي وافته المنية في شهر يوليو الماضي.

وأرسل اتحاد الكرة قراره لنادي مودرن سبورت مساء الثلاثاء، في خطاب رسمي جاء بإلزامية نادي مودرن، بسداد مستحقات اللاعب البالغة 22 مليون و250 ألف جنيه، لأسرة الراحل، بعد الشكوى التي تقدم بها محمد رفعت شقيق اللاعب ضد النادي لعدم سدادهم مستحقاته، لإدارة شئون اللاعبين.

كما ألزم اتحاد الكرة إدارة مودرن، بسداد مبلغ وثيقة التأمين المقررة لصالح اللاعب، مطالبًا مسئولي مودرن بسرعة سداد مستحقات ورثة الراحل.

وكان أحمد رفعت قد رحل عن عالمنا في صباح يوم 6 يوليو 2024 إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وسقط أحمد رفعت في مباراة نادي مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري في مباراة بالدوري المصري في نسخته الماضية، مما جعل اللاعب يظل في المستشفى لفترة طويلة قبل أن يخرج ويتعرض لأزمة صحية جديدة تؤدي إلى وفاته.